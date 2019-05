Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt: Verkehrsunfallflucht durch Radfahrer

Hildesheim (ots)

Sarstedt/Kiefernweg(fm) Am vergangenen Wochenende parkte ein grauer Toyota Avenis im Kiefernweg kurz hinter der Einmündung zur Lindenallee. Am Montag, 06.05.2019 stellte die 42 -jährige Nutzerin eine Beschädigung am Pkw fest. Die aufnehmenden Polizeibeamten konnten anhand der Beschädigungen feststellen, dass vermutlich ein Kinderfahrrad gegen den Pkw gefahren ist. Der Sachschaden am Pkw wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Hinweise zur Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei in Sarstedt unter 05066-9850 entgegen.

