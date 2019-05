Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstahl hochwertiger Fahrzeuge in Sarstedt

Hildesheim (ots)

SARSTEDT (jpm) - In der Nacht vom 09.05.2019 zum 10.05.2019 ist es am Sonnenkamp in Sarstedt zum Diebstahl von zwei hochwertigen Fahrzeugen gekommen.

In der Straße Sonnenkamp wurde ein einjähriger, grauer Audi Q5 entwendet. Das Fahrzeug wurde am 09.05.2019, gegen 22:45 Uhr, in der Einfahrt vor einem Einfamilienhaus abgestellt. Am nächsten Morgen, gegen 07:50 Uhr, wurde das Fehlen des Audi bemerkt. Nach vorliegenden Ermittlungsergebnissen könnte die Tatzeit gegen 02:00 Uhr nachts gelegen haben.

In der Geschwister-Scholl-Straße kam es zu einem Diebstahl eines schwarzen Mercedes E 400. Die Tatzeit liegt in diesem Fall zwischen 21:45 Uhr abends und 09:15 Uhr morgens. Der knapp zwei Jahre alte Pkw stand unter dem Carport neben einem Einfamilienhaus.

Beide Fahrzeuge verfügen über das Keyless-Go System.

Zeugen, denen im Zusammenhang mit den Diebstählen eventuell verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

