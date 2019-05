Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Bockenem

Hildesheim (ots)

Bockenem (hep): Am Freitag, den 10.05.2019, kam es auf dem Buchholzmarkt, in Höhe des Turmuhrenmuseums, gegen 14:45 Uhr, bei einem Ausparkmanöver eines Pkw zu einem Anprall an einen dort befindlichen Begrenzungspoller. Der Poller wurde bei dem Zusammenstoß beschädigt. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen zu dem Vorfall werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth, unter der Telefonnummer 05063/9010, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth



Telefon: 05063 / 901-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell