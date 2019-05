Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

Bockenem, OT Schlewecke (hep): Am Fr., 10.05.2019, gegen 08:10 Uhr, stellte die Geschädigte ihren silbernen Pkw Ford Focus in der Straße Befferberg, Höhe Nr. 17, am Fahrbahnrand ab. Gegen 14:05 Uhr kehrte sie zurück und stellte den beschädigten linken Aussenspiegel an ihrem Pkw fest. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth, unter der Telefonnummer 05063/9010, zu melden.

