POL-HI: Verkehrsunfallflucht

Giesen/Rathausstraße Am 10.05.19, gegen 13.05 Uhr, parkte die Anzeigeerstatterin ihren grauen Pkw Kia gegenüber der Apotheke in Fahrtichtung Emmerke. Noch während die Geschädigte im Pkw saß, streifte ein vorbeifahrender Pkw den linken Außenspiegel, so dass dieser beschädigt wurde. Der Verursacher fuhr jedoch weiter ohne sich um den Schaden zu kümmern. Bei dem flüchtigen Pkw soll es sich um einen dunklen Audi mit HI-Kennzeichen handeln. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt unter 05066-9850 zu melden.

