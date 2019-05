Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Schokoladengenuss führt zu Schlangenlinienfahrt

Rinteln (ots)

(swe). Am Samstag, 11. Mai, informieren Zeugen gegen 16.45 Uhr die Polizei, dass ein Fahrzeug in Schlangenlinien die Landwehrstraße befährt. In Westendorf können dann die eingesetzten Beamten das betreffende Fahrzeug anhalten und auch der Anfrufer hält an und stellt sich als Zeuge zur Verfügung. Es kann ermittelt werden, dass die 63-jährige Fahrzeugführerin des überprüften Fahrzeugs während der Fahrt eine Tafel Schokolade öffnete und aß. Dadurch war sie offensichtlich so abgelenkt, dass sie die Fahrspur nicht mehr korrekt halten konnte. Da es sich bei der Schokolade nicht um Weinbrandbohnen oder andere alkoholhaltige Pralinen handelte, durfte sie nach der Kontrolle weiterfahren und sie versichert, künftig für Schokoladengenuss anzuhalten.

