Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sieben Tatverdächtige nach Gewalttat in Hoya ermittelt

Nienburg (ots)

Nachdem es am 09.05.2019 in der Nähe des Sportplatzes in Hoya zu einem Angriff auf einen 35-Jährigen gekommen war (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57922/4266860), haben die Staatsanwaltschaft Verden und die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg nach Zeugenangaben sieben Tatverdächtige im Alter von 16 bis 22 Jahren ermittelt. Das Verfahren wird wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und der gefährlichen Körperverletzung u. a. geführt. Einige der Tatverdächtigen haben Angaben gemacht. Das Opfer, welches schwere Stichverletzungen erlitten hat, liegt im Koma. Gegen drei Tatverdächtige wurde die Untersuchungshaft, gegen einen Tatverdächtigen die einstweilige Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet.

Weitere Angaben, insbesondere zu den Hintergründen der Tat und zu Tatwerkzeugen können aufgrund der andauernden Ermittlungen derzeit nicht gemacht werden.

