POL-PDWIL: Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle

Hetzerath (ots) - Am 04.12.2018, in der Zeit zwischen 10:30 Uhr - 13:30 Uhr, ereignete sich im Bereich Kirchgässchen / Am Erkelsbach in Hetzerath eine Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer des flüchtigen bzw. verursachenden Fahrzeuges stieß vermutlich beim Rückwärtsfahren/Wenden gegen die Grundstücksmauer des Anwesens "Am Erkelsbach 5". Anschließend wurde die Unfallstelle verlassen, ohne eine Schadensregulierung anzustreben. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, sich entsprechend bei den örtlichen Polizeidienststellen zu melden.

