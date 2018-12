POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 04.12.2018

Wittlich (ots) -

Ereignis: Diebstahl einer Absperrstange

Ort: Mehren, Maare-Mosel-Radweg

Zeit: 28.11.2018

Unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum vor dem 28.11.2018 eine Absperrstange, die Teil einer Schranke am Maare-Mosel-Radweg, Rastplatz Senheld bei Mehren, war. Zeugen, die Hinweise zu Tat oder Täter machen können melden sich bitte bei der Polizei Daun, 06592-96260.

Ereignis: Scheinwerfer und Airbags gestohlen, Zeugen gesucht

Ort: Gerolstein, Vulkanring

Zeit: 01.12.2018, 13.00 Uhr bis 03.12.2018, 06.40 Uhr

Unbekannte Täter gelangten in noch ungeklärter Weise auf das Gelände eines KFZ- Handels. Hier montierten sie von zwei ausgestellten Neufahrzeugen die Frontscheinwerfer ab, wodurch Lackschäden an den Stoßstangen entstanden. Weiterhin wurden die Seitenscheiben der Fahrertüren zerstört. Aus dem Innenraum wurden folgend die Fahrerairbags entwendet. Die Gesamtschadenshöhe ist noch nicht bekannt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Gerolstein, 06591/95260 oder der Polizei in Daun, 06592/96260.

Ereignis: Baustellenlampen beschädigt

Ort: Gerolstein, Bergstraße

Zeit: 01.12.2018, 22.00 Uhr bis 02.12.2018, 06.00 Uhr

Unbekannte Täter beschädigten drei Baulampen, die als Absicherung an einem Baugerüst angebracht waren. Die Oberteile der Warnleuchten wurden gewaltsam beschädigt. Der Sachschaden dürfte im dreistelligen Bereich liegen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Gerolstein in Verbindung zu setzen, 06591/95260.

