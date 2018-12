POL-PDWIL: Angeblicher Verkehrsunfall mit Personenschaden/ Körperverletzung

Bitburg (ots) - Am frühen Sonntagmorgen, 02.12.2018, kam es gegen 01:30 Uhr im Bereich der Schakengasse nahe der Gaststätte "No Name" zu einem angeblichen Verkehrsunfall mit anschließender Körperverletzung.

Laut Angaben des anzeigenden Geschädigten sei dieser von einem weißen BMW X5 angefahren und anschließend vom Beifahrer des Fahrzeuges niedergeschlagen worden.

Dem entgegen stehen die Angaben der ermittelten Fahrzeugführerin des BMW und deren Beifahrer, die zum Sachverhalt eine gegenteilige Schilderung der Ereignisse angaben.

Zur abschließenden Klärung des Sachverhalts bittet die Polizei, dass etwaige Zeugen des Vorfalls sich unter der 06561/96850 oder persönlich bei der Polizeiinspektion Bitburg melden, sofern sie Angaben zu den Ereignissen machen können.

