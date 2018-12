POL-PDWIL: Sachbeschädigung an PKW

Prüm (ots) - Sachbeschädigung an Pkw

Am Montag, den 03.12.2018, kam es in der Zeit zwischen 19:45 Uhr und 21:30 Uhr auf dem Parkplatz der Verbandsgemeindeverwaltung Prüm zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw der Marke Audi. Das abgestellte Fahrzeug wurde durch den oder die Täter sowohl zerkratzt, als auch an der Frontscheibe beschädigt.

Zeugen, die entsprechende Wahrnehmungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Prüm unter der Telefonnummer 06551/9420 zu melden.

