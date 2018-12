Prüm (ots) - Niederprüm. Verkehrsunfall mit Flucht

Am 03.12.2018 ereignete sich gegen 12:53 Uhr auf dem Parkplatz des Centershop in Niederprüm ein Verkehrsunfall mit Flucht. Eine jüngere Frau mit Winterjacke mit Fellaufsatz fuhr mit einem Einkaufswagen vom Parkplatz und stellte diesen an ungeeigneter abschüssiger Stelle, direkt vor dem Eingang, ab. Sie ging danach zu ihrem PKW und entfernte sich. Der Einkaufswagen machte sich selbstständig und rollte bergab auf ein geparktes Auto. Es kam zu einem nicht unerheblichen Sachschaden.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei Prüm zu melden.

