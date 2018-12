POL-PDWIL: Aufgefundenes Mountainbike, Eigentümer gesucht

Bullay (ots) - Bullay. Ein weißes Mountainbike (MTB) der Marke Corrratec, Modell X Vert, (27-Gang Shimano-Kettenschaltung) wurde durch einen Finder der Polizei übergeben. Das aufgefundene MTB hat im Zeitraum von Samstag, 01.12.18, 14:00 Uhr bis Sonntag, 02.12.18, 00:00 Uhr herrenlos und unverschlossen am Post-Briefkasten Brautrockstr. / Ecke Graf-Beisel-Str. in Bullay gelehnt. Tage zuvor soll dasselbe Fahrrad bereits unverschlossen ungefähr 2 Wochen unmittelbar vor der EDEKA-Filiale (Brautrockstr. 8) abgestellt gewesen sein. Wer Hinweise auf den Eigentümer des Fahrrades machen kann oder der Eigentümer selbst wird gebeten, sich mit entsprechendem Eigentumsnachweis beim Fundbüro der Verbandsgemeindeverwaltung in Zell (Tel.: 06542-701-0) oder der Polizeiinspektion Zell (Tel.: 06542-98670) zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zell

Winzerstraße 26

56856 Zell (Mosel)

www.polizei.rlp.de



Ansprechpartner

Lothar Schneider, EPHK

06542 9867-0

06542 9867-50

pizell@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell