POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Wittlich - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 03.12.2018 gegen 07:50 Uhr befuhr ein 12-jähriger Fahrradfahrer auf dem Weg zu Schule die Beethovenstraße in Wittlich. Hier, in Höhe der Einmündung zur Händelstraße begegnete er einem Fahrzeugführer mit dessen Personenkraftwagen. Der Fahrzeugführer hupte und fuhr gegen das Hinterrad des Jugendlichen, welcher zu Fall kam und sich leicht verletzte.

Der Fahrzeugführer ist derzeit unbekannt. Hinweise zur Tat oder dem möglichen Verursacher werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571/9260 erbeten.

