Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 21.06.2019

Peine (ots)

Einbruch in Geschäft

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen bislang unbekannte Täter in ein Geschäft in der Werderstraße in Peine ein. Durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster gelangten die Täter in den Verkaufsraum. Hier zerstörten sie ein Sparschwein und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

