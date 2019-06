Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 20. Juni 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Autofahrer mit 0,84 Promille Alkohol im Blut unterwegs

Donnerstag, 20.06.2019, gegen 08:00 Uhr

Eine Streife der Polizei kontrollierte am Donnerstagmorgen, gegen 08:00 Uhr, einen Autofahrer, der mit seinem Auto in der Cranachstraße in Wolfenbüttel unterwegs war. Hierbei stellten die Beamten eine mutmaßliche Alkoholbeeinflussung beim 61-jährigen Fahrer fest. Ein Alkoholtest bestätigte diesen Verdacht, der Wert betrug 0,84 Promille. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet, zudem wurde die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Frank Oppermann

Telefon: 05331 / 933 - 104

E-Mail: frank.oppermann65@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell