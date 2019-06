Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 19.06.2019

Peine (ots)

Unbekannter Fahrer überholt rücksichtslos und verursacht dadurch Verkehrsunfall

Die Polizei sucht dringend Zeugen zu einer Straßenverkehrsgefährdung und einer Verkehrsunfallflucht, welche sich am Mittwochnachmittag gegen 15:00 Uhr ereigneten. Ein bislang unbekannter Fahrer überholte mit seinem blauen Sportwagen auf der K 21 zwischen Fürstenau und Wahle mehrere Fahrzeuge trotz Gegenverkehrs. In Höhe der dortigen Kieskuhle konnte ein 19- jähriger Peiner mit seinem PKW einen Frontalzusammenstoß nur verhindern, weil dieser auf den dortigen Radweg auswich. Glücklicherweise befand sich zu diesem Zeitpunkt niemand auf dem Radweg, sodass bei dem Unfall keiner zu Schaden kam. Am PKW entstand Sachschaden.

Der unbekannte Fahrer flüchtete anschließend vom Unfallort.

Es ist lediglich bekannt, dass es sich um einen blauen Sportwagen gehandelt haben soll.

Zeugen werden dringend gebeten, sich mit der Polizei Vechelde, Telefon 05302/ 8043730 oder mit der Polizei Peine, Telefon 05171/ 9990, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Salzgitter

Polizeikommissariat Peine

Stephanie Schmidt

Telefon: 05171/ 999-222

E-Mail: stephanie.schmidt@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell