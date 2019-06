Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 19.06.2019

Peine (ots)

Versuchter Einbruch in Praxisräume

In der Zeit zwischen Montag, 15:00 Uhr, und Dienstag, 07:00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in die Räumlichkeiten einer Praxis in der Burgstraße in Peine einzubrechen. Sie scheiterten allerdings an dem Versuch die Eingangstür aufzubrechen. Aus bislang unbekannten Gründen ließen sie von ihrem Vorhaben ab und flüchteten unerkannt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 100 Euro.

