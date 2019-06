Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 18. Juni 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Überfall auf Kiosk in Fümmelse, Polizei sucht Hinweise zu einem Fluchtauto

Wie bereits berichtet, kam es am Montagabend zu einem bewaffneten Überfall auf einen Kiosk in Fümmelse. Zwei maskierte Täter hatten während der Tat einem Kunden auch seinen Autoschlüssel abgenommen und waren mit dem vor dem Kiosk abgestellten roten Skoda Fabia Kombi des Kunden zunächst geflüchtet. Das Auto war dann kurze Zeit später auf einem Parkplatz an der Sporthalle in Fümmelse, Obere Dorfstraße, aufgefunden worden. Hier sollen dann die Täter in einen parkenden PKW umgestiegen und davongefahren seien. Bei diesem Fahrzeug soll es sich um einen neueren PKW der "Golf Klasse" in silber oder hell anthrazit gehandelt haben. Die Polizei erbittet Hinweise unter 05331 / 933-0.

Rückfragen bitte an:



Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Frank Oppermann

Telefon: 05331 / 933 - 104

E-Mail: frank.oppermann65@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell