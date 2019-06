Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 18. Juni 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Kupferkabel entwendet

Freitag, 14.06.2019, 13:30 Uhr, bis Montag, 17.06.2019, 08:00 Uhr

Am vergangenen Wochenende entwendeten unbekannte Täter von einer Baustelle an der Salzdahlumer Straße zwei auf dem Gelände gelagerte Rollen mit insgesamt zirka 100 m Kupferkabel. Der Wert des Diebesgutes beträgt 500,-- Euro. Hinweise: 05331 / 933-0.

Schöppenstedt: GPS-Gerät von landwirtschaftlichem Schlepper entwendet

Samstag, 15.06.2019, 16:00 Uhr, bis Montag, 17.06.2019, 09:00 Uhr

Bislang unbekannte Täter drangen zwischen Samstagnachmittag und Montagfrüh nach Aufbrechen einer Tür in eine verschlossene Lagerhalle in Schöppenstedt, Schwarzer Weg, ein. Aus einem hier abgestellten Trecker der Marke John Deere bauten sie das GPS-Gerät mit Display aus und entwendeten dieses. Der entstandene Schaden wird mit rund 6000,-- Euro angegeben. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Einbruchsversuch in Gartenlaube

Freitag, 14.06.2019, 19:00 Uhr, bis Montag, 17.06.2019, 09:50 Uhr

Unbekannte Täter versuchten am vergangenen Wochenende nach Aufhebeln eines Fensters in eine Gartenlaube in Wolfenbüttel, Kleingartenverein Katzenmeer, vermutlich einzusteigen. Dieses schlug jedoch offensichtlich fehl, da Eisenstangen ein weiteres Eindringen verhinderten. Weitere Hebelversuche an einem Geräteschuppen schlugen offensichtlich ebenfalls fehl. Zur entstandenen Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

Rückfragen bitte an:



Polizei Salzgitter

Polizeikommissariat Wolfenbüttel

Frank Oppermann

Telefon: 05331 / 933 - 104

E-Mail: frank.oppermann65@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell