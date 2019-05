Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Schwelbrand in Wohnhaus

Monreal/Weiherdamm (ots)

TZ: 26.05.19/ 23:30 h Der allein in seinem Haus wohnende 80-jährige Mann wird durch Geräusche im Haus geweckt und stellt dann einen Brand in der Küche fest. Er flüchtet sich daraufhin zu seinem Nachbarn. Aus bisher nicht bekannten Gründen war in der Küche ein Schwelbrand ausgebrochen. Dadurch kam es zu Schäden im Bereich der Küche und des angrenzenden Wohnzimmers. Durch das Einatmen des Rauches zog sich der Hausbesitzer vermutlich eine leichte Rauchvergiftung zu. Bei der Brandbekämpfung waren insgesamt 4 Wehren mit 60 Einsatzkräften im Einsatz.

