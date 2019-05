Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: festgefahrener PKW auf Wanderweg

Mayen-OT Kürrenberg, Waldgebiet (ots)

Am späten Nachmittag verirrte sich ein 64-jähriger ortsfremder Mann mit seinem PKW im Waldbereich. Als er dann unterhalb des Aussichtspunktes Nitztalblick den immer schmaler werdenden Waldweg befuhr entschloss er sich, rückwärts zurück zu setzen. Hierbei rutschte er auf dem nassen Waldboden mit seinem Fahrzeug nach links in den Steilhang ab. Er konnte glücklicherweise ohne Hilfe das Fahrzeug verlassen.

Aufgrund der extrem schwierigen örtlichen Verhältnisse war bisher eine Bergung des PKW nicht möglich. Daher wurde das Fahrzeug gesichert, so dass es nicht in den Steilhang weiter abrutschen kann. Die Bergung in den nächsten Tagen muss dann vermutlich mit schwerem Gerät erfolgen.

Rückfragen bitte an: PI Mayen, Tel. 02651-8010



Polizeidirektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell