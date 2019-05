Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Brand eines Klettergerüstes auf einem Spielplatz

Niederkirchen (ots)

In der Nacht zum Mittwoch, den 01.05.2019, zündeten unbekannte jugendliche Täter auf einem Spielplatz in der Straße Am Schoosberg in Niederkirchen gegen 00.45 Uhr einige Holzschnitzel auf dem Boden unter der Treppe eines dortigen Klettergerüstes an. Von dort breitete sich das Feuer über die Holztreppe aus, bevor es von der hinzugerufenen Feuerwehr gelöscht werden konnte.

Die Feuerwehr der Gemeinde Niederkirchen war mit 2 Fahrzeugen und 14 Mann im Einsatz. Der Schaden beträgt ca. 3.000,- Euro.

Laut Auskunft von Zeugen feierten dort mehrere Jugendliche mit lauter Musik eine Party. Sie konnten nicht mehr angetroffen werden.

Die Polizei Haßloch hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Haßloch, Tel. 06324/933-0, Fax 06324/933120, email: pihassloch@polizei.rlp.de, zu wenden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Haßloch



Telefon: 06324-933-0

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell