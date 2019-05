Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Unfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Gerolsheim, L 520 - 01.05.2019, 20:30 Uhr (ots)

Ein 20-jähriger Motorradfahrer aus Frankenthal befuhr die L520 von Großkarlbach in Richtung Gerolsheim. Im Bereich einer Linkskurve, Höhe Abfahrt Schützenhaus, kam er ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in den angrenzenden Grünstreifen. Der 20-Jährige wurde schwer verletzt in eine Klinik nach Ludwigshafen verbracht. Das Motorrad wurde ziemlich stark beschädigt, was auf ein entsprechendes Tempo zum Unfallzeitpunkt hindeutet (Schaden ca. 15000 Euro). Fremdschaden entstand nicht.

Rückfragen bitte an:

Sigfried Doll

Polizeiinspektion Grünstadt

Telefon 06359 93120

www.polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell