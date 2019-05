Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Flucht endet in Leitplanke

Neustadt/Weinstraße (ots)

Ein 24-jähriger Neustadter sollte am 01.05.2019, gegen 05:00 Uhr als Fahrer eines BMW im Bereich der K16 zwischen Wachenheim und Lindenberg einer Kontrolle unterzogen werden. Er versuchte sich der Kontrolle zu entziehen, wählte jedoch beim Linksabbiegen in Richtung Gimmeldingen eine derart hohe Geschwindigkeit, dass er von der Fahrbahn abkam, eine Leitplanke durchbrach und er seine Flucht aufgrund des Schadens an seinem BMW abrupt als beendet erklären musste. Der junge Mann und seine ebenfalls 24-jährige Beifahrerin klagten jeweils über leichte Schmerzen in diversen Körperregionen. Bei der dann doch erfolgten Kontrolle kamen schließlich die wahrscheinlichen Gründe für das Fluchtverhalten ans Tageslicht: Der Fahrer hatte keine Fahrerlaubnis, führte etwa ein Gramm Marihuana mit, war minimal alkoholisiert (0,05 Promille) und stand augenscheinlich unter Betäubungsmitteleinfluss. Aufschluss wird diesbezüglich die Untersuchung einer Blutprobe, die beim Fahrer entnommen wurde, geben.

