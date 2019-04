Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Trunkenheitsfahrt verhindert - 2,40 Promille

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Nachmittag gegen 16:30 Uhr des gestrigen Dienstages, wurde der Polizei ein bewusstloser Mann durch eine Spaziergängerin gemeldet. Der Herr würde in seinem Auto am Soldatenweiher sitzen. Nach dem Eintreffen von Polizei und Rettungsdienst konnte der Zustand des 55-jährigen Neustadters auf dessen Alkoholkonsum zurückgeführt werden. Das Ergebnis des Alkoholtests vor Ort lag bei 2,40 Promille. Flaschen diverser Alkoholika wurden durch die Beamten im Fahrzeuginneren gesichtet. Um zu verhindern dass der Mann das Auto noch steuern werde, wurde aus Aspekten der Gefahrenabwehr der Schlüssel des Fahrzeuges sichergestellt. Der betrunkene Mann wurde durch seine Familie in Obhut genommen.

