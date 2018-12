POL-PDLU: Diebstahl von Werkzeug aus Pkw in Mutterstadt

Mutterstadt (ots) - Zwischen Freitag, 17 Uhr und Samstag, 11 Uhr, schlug ein unbekannter Täter die hintere Seitenscheibe eines geparkten Pkw in der Ludwigshafener Straße ein und entwendete hochwertiges Werkzeug aus dem Fahrzeuginnern. Der entstandene Schaden wird auf ca. 10000EUR geschätzt. Mögliche Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter der 06235 4950 oder per Mail unter pischifferstadt@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Schifferstadt in Verbindung zu setzen.

