POL-PDLU: Verkehrsunfall durch Einschlafen in Neuhofen

Neuhofen (ots) - Am frühen Samstagmorgen (08.12.2018) verursachte ein Fahranfänger einen Verkehrsunfall in der Ludwigshafener Straße, in dem er mit seinem Fiat Punto gegen zwei Pkw auf der gegenüberliegenden Straßenseite stieß, wobei einer davon durch den heftigen Aufprall quer über die Fahrbahn gegen die Wand einer Tiefgarage auf der anderen Straßenseite geschleudert wurde. Der junge Mann wurde hierbei leicht verletzt. Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 10000EUR geschätzt. Ersten Ermittlungen zufolge könnte ein Sekundenschlaf Unfall ursächlich sein. Aus diesem Grund wurde gegen den 18-jährigen Fahrer ein Strafverfahren gemäß § 315c StGB - Gefährdung des Straßenverkehrs - eingeleitet und sein Führerschein sichergestellt. In derartigen Fällen droht außer einer Geldstrafe der Entzug der Fahrerlaubnis.

