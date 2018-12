POL-PDLU: Versuchter Tageswohnungseinbruch in Mutterstadt

Mutterstadt (ots) - Mutterstadt Am Freitag, dem 07.12.2018, stellte ein Anwohner des Medardusrings fest, dass das Fenster zu seinem WC offenstand. Bei genauerer Betrachtung erkannte er Hebelspuren am Fensterrahmen. Offensichtlich versuchten unbekannte Täter am frühen Abend in das Haus einzusteigen. Da das Anwesen jedoch über eine Alarmanlage verfügt und diese vermutlich durch den Einsteigeversuch ausgelöst wurde, ließen die Täter von ihrem Vorhaben ab. Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter der 06235 4950 oder per Mail unter pischifferstadt@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Schifferstadt in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schifferstadt

Telefon: 06235-495-209 (oder -0)

E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de

http://s.rlp.de/TN0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell