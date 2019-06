POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 18.06.2019 für den Bereich von Salzgitter.

Polizei Salzgitter

Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 18.06.2019 für den Bereich von Salzgitter.

Unbekannter Täter verschaffte sich unter einem Vorwand einen Zutritt zu einem Haus in Lebenstedt und entwendete Schmuck. Salzgitter, Lebenstedt, Hörnebleek, 17.06.2019, 12.00 Uhr. Unter einem Vorwand verschaffte sich eine männliche Person Zutritt in das Wohnhaus eines älteren Ehepaares und entwendete in einem unbemerkten Augenblick Schmuckstücke. Die Schadenshöhe muss ermittelt werden. Die Polizei warnt. Lassen Sie niemals fremde Personen in Ihr Haus und lassen diese nicht alleine in Räumen verweilen. Falls dies dennoch einmal erforderlich sein sollte, fragen Sie nach dem Auftraggeber und lassen sich von diesem bestätigen, dass die Person einen Auftrag zur Ausführung einer Dienstleistung hat. Die Telefonnummern der Auftraggeber erhalten Sie aus öffentlich zugänglichen Quellen. Sie können auch Ihre zuständige Polizei um Rat und Hilfe bitten. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Ca. 170 cm, ca. 40 Jahre, schlank, dunkles lockiges Haar. Ein weiterer ähnlich gelagerter Fall habe sich am 16.06.2019, 14.00 Uhr, in Salzgitter-Bad, Warnestraße, ereignet. Ein Mann und eine Frau haben sich unter einem Vorwand Zutritt zu den Räumlichkeiten einer älteren Frau verschafft und im weiteren Tatverlauf ein Schmuckstück im Wert von ca. 1500 Euro entwendet. Eine genaue Täterbeschreibung kann nicht abgegeben werden.

Einbruchsversuch in ein Wohnhaus einer Familie in Salzgitter-Bad. Salzgitter, Bad, Lange Wanne, 14.06.2019, 08.00 Uhr-16.06.2019, 22:15 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten es die Täter auf ein Fenster im Kellerbereich abgesehen. Es gelang ihnen jedoch nicht, dass Fenster zu öffnen und in das Innere des Hauses einzubrechen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 100 Euro.

