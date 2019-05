Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Versöhnung nach Körperverletzung am Königsplatz

Germersheim (ots)

Leichte Verletzungen im Gesicht waren am Freitagabend auf dem Königsplatz in Germersheim die Folge einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 42-jährigen Mann und einem 17-jährigen Jungen. Mehrere Anrufe gingen am Freitagabend um 21:38 Uhr bei der Polizei in Germersheim ein, dass sich mehrere Personen auf dem Königsplatz in Germersheim schlagen würden. Im Rahmen der Sachverhaltsklärung konnte in Erfahrung gebracht werden, dass ein 42-jähriger Mann und ein 17-jähriger Junge aus dem Kreis Germersheim aufgrund einer Diskussion in Streit gerieten. Im weiteren Verlauf kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden, bei der sich beide leicht im Gesicht verletzten. Während der Anzeigenaufnahme versöhnten sich die beiden Streitenden wieder und gaben sich vor Verlassen der Örtlichkeit die Hand.

