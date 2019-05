Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zu schnell zur Hochzeit

Verkehrsunfall in Kandel

Kandel (ots)

Am 11.05.2019 ereignete sich gegen 14:00 Uhr auf der L 549 kurz nach Kandel in Fahrtrichtung Neupotz ein Verkehrsunfall. Ein 35-jähriger Porschefahrer kam infolge Starkregen in Verbindung mit unangepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Es kam zum Unfall mit Sachschaden am PKW. Vor Ort stellte sich bei der Unfallaufnahme heraus, dass der Autofahrer auf dem Weg zu seiner Hochzeit gewesen sei. Die Unfallaufnahme wurde schnellstmöglich durchgeführt, damit der Verursacher noch rechtzeitig zur Trauung kam. Das hochwertige Rennfahrzeug musste zunächst im aufgeweichten Ackerboden verbleiben.

