Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfall unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss in Rheinzabern

Rheinzabern (ots)

Am 11.05.2019 ereignete sich gegen 11:30 Uhr ein Verkehrsunfall in der Gemarkung Rheinzabern. Ein 42-jähriger Zweiradfahrer stieß mit seinem führerscheinpflichtigen Zweirad auf einem Feldweg mit einem kreuzenden PKW zusammen. Es kam zum Verkehrsunfall, der Zweiradfahrer stürzte zu Boden, verletzte sich jedoch nicht. Am PKW der 65-jährigen Autofahrerin entstand, wie am umgekippten Zweirad leichter Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Ermittlungen durch die Streife vor Ort ergaben, dass der Zweiradfahrer die Vorfahrt der Autofahrerin missachtete. Zudem wurde vor Ort festgestellt, dass der Zweiradfahrer alkoholisiert war. Ein freiwilliger Test vor Ort ergab eine Alkoholkonzentration von mehr als 0,7 Promille. Zudem ergaben sich Hinweise, die auf einen Drogenkonsum hindeuteten. Ein Urintest verlief positiv auf Cannabis. Außerdem gab der Unfallverursacher zu, keine erforderliche Fahrerlaubnis mehr zu besitzen. Nach der Unfallaufnahme vor Ort wurde der Unfallverursacher zur Dienststelle verbracht und eine Blutprobe angeordnet. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet, welches nach Abschluss der Staatsanwaltschaft in Landau vorgelegt wird.

