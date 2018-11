POL-PDWIL: Wohnungseinbruchsdiebstahl in Traben-Trarbach

Zell (Mosel) (ots) - In der Zeit vom 24.11.2018, 10:00 Uhr bis zum 25.11.2018, 00:45 Uhr kam es "Am Neuberg" in Traben-Trarbach zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl mittels aufhebeln eines Fensters. Entwendet wurde Bargeld in Höhe von 520 EUR.

Beobachtungen und Hinweise bitte an die Polizei in Zell.

