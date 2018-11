POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht in Alf

Zell (ots) -

In der Zeit von Donnerstag, dem 22.11.2018, 23.00 Uhr, bis zum Freitag, dem 23.11.2018, 11.00 Uhr, wurde in Alf am Wendehammer der Straße Auf Kockert ein dunkler Pickup von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Der Schaden dürfte hier bei 3000 Euro liegen. Wer kann Hinweise auf den Verursacher machen.

