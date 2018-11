POL-PDWIL: Pressemitteilung der Polizei Daun vom 23.11.2018

Wittlich (ots) -

Ereignis: Brand in Schreinerei

Ort: Meisburg, Rascheider Straße

Zeit: 22.11.2018, 18.47 Uhr

Zu einem Brand in einer Schreinerei musste die Feuerwehr Meisburg am Donnerstagabend ausrücken. Anwohner hatten bemerkt, dass aus dem Nachbargebäude starker Rauch austrat. Ein freiwilliger Helfer versuchte zunächst, das im Inneren entstandene Feuer abzulöschen. Der Raum war jedoch bereits so stark in Rauch eingehüllt, dass letztlich die Feuerwehr herbeigerufen werden musste. Der Helfer erlitt vermutlich eine Rauchintoxikation und wurde zur Kontrolle in ein Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

