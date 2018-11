POL-PDWIL: Gebäudebrand, eine Person leicht verletzt

Maring-Noviand (ots) - Kurz vor 6 Uhr am heutigen Morgen wurde ein Brand in der Ortslage von Maring-Noviand gemeldet. Die Feuerwehren der umliegenden Ortschaften rückten mit etwa 60 Kräften aus, um das Feuer zu löschen. Die ersten Feststellungen ergaben, dass eine ehemalige Werkstatt in voller Ausdehnung am Brennen war. Der Eigentümer hatte bei Erkennen des Brandes noch erste eigene Löschversuche unternommen und wurde hierbei leicht verletzt. Er musste jedoch nur ambulant behandelt werden.

Zur Zeit ist die Feuerwehr noch mit Löscharbeiten beschäftigt. Ein Übergreifen auf umstehende Wohngebäude konnte verhindert werden. Die Ursache des Brandes sowie die Schadenshöhe sind derzeit noch unklar. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen.

