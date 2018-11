POL-PDWIL: Mit Drogen vor der Polizei geflüchtet

Wittlich (ots) - Beamte der Polizei Wittlich wollten am Freitagabend gegen 23:30 Uhr zwei Männer in Wittlich kontrollieren, die zu Fuß im Bereich der Friedrichstraße unterwegs waren. Die Männer flüchteten bei Anblick des Streifenwagens. Die Beamten verfolgten einen der Flüchtigen zu Fuß und konnten ihn in einer Seitenstraße festnehmen. Offensichtlich hatte man sich für den Richtigen entschieden. Bei dem 22-jährigen Mann konnten eine größere Menge Cannabis und ein hoher Bargeldbetrag aufgefunden werden. Ob dieses Geld aus den Verkäufen von Drogen stammt muss nun ermittelt werden.

