POL-PPMZ: Mainz-Altstadt - Ladendiebstahl

Am gestrigen Montag, 06.05.2019, betritt gegen 10:15 Uhr ein ca. 40 Jahre alter Mann ein Drogeriegeschäft in der Ludwigstraße. Er hinterlegt eine mitgeführte Sporttasche an der Kasse und beginnt mit seinem "Einkauf". Als er an seine Tasche zurückkehrt, löst die Warensicherung aus. Von einer Mitarbeiterin darauf angesprochen, behauptet der Mann die Auslösung des Alarms hänge mit der Tasche zusammen. Als die Mitarbeiterin die Tasche durchsuchen möchte, flüchtet der Mann zu Fuß aus dem Markt in unbekannte Richtung. Bei einer Überprüfung fällt auf, dass aus der Parfümabteilung zwei Fläschchen der Marke "Karl Lagerfeld" von dem unbekannten Mann entwendet wurden. Er kann als 1,70 Meter groß, mit angegrauten Haaren und Vollbart beschrieben werden. Zur Tatzeit trägt der Mann eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

