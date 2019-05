Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Mombach - Radfahrer schwer verletzt

Mainz (ots)

Am gestrigen Montag, 06.05.2019, befährt gegen kurz vor 16:00 Uhr ein 35-jähriger Radfahrer die Erzbergerstraße in Richtung Bruchspitze. Kurz nach der Einmündung in die Karlsbader Straße parkt ein 18-jähriger PKW-Fahrer am rechten Fahrbahnrand. Er fährt vom Fahrbahnrand an und wendet trotz durchgezogener Fahrstreifenbegrenzung, um die Erzbergerstraße in Richtung Obere Kreuzstraße zu befahren. Hierbei stößt er mit dem Radfahrer zusammen, welchen er nach eigener Aussage trotz Schulterblick übersehen habe. Der 35-Jährige wird schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Gegen den 18-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

