Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Ortstafel entwendet

Sankt Julian (ots)

Dreiste Diebe entwendeten die Ortstafel in der Mühlstraße. In der Nacht von Freitag auf Samstag machten sich die Täter an dem Schild im Bereich der Ölmühle zu schaffen. Die Polizeiinspektion Lauterecken bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06382 9110.

