POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht-Zeugen gesucht

Steinwenden (ots)

Ein nicht alltäglicher Unfall ereignet sich am Samstagmorgen gegen 10:30 Uhr in der Moorstraße. Vermutlich fallen von einem LKW oder Kleintransporter zwei 110cm hohe Fässer aus Aluminium und beschädigen eine Hausfassade sowie den Vorgarten. Das Gefährt setzt seine Fahrt ungehindert fort. Über Anwohner ergaben sich Hinweise auf einen "Schrotthändler" der jeden Samstag durch die Straße fährt. Die Fässer konnten mittlerweile dem Eigentümer zugeordnet werden. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den Unfall oder den besagten Schrotthändler geben können. Bitte setzen Sie sich mit der Polizeiinspektion Landstuhl in Verbindung, Telefon 06371-92290

