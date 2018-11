POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Osterode (ots) - Osterode, Scheerenberger Straße, 20.11.18, 22.15 Uhr - 21.11.18, 07.00 Uhr

OSTERODE (US) In Osterode, Scheerenberger Straße, ereignete sich v. Dienstag, 22.15 Uhr - Mittwoch, 07.00 Uhr, eine Verkehrsunfallflucht. Der 50-Jähr. Geschädigte aus Katlenburg hatte den PKW am rechten Straßenrand abgestellt. Hier wurde der Daimler von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer, vermutlich beim Wenden, im linken Bereich der Heckklappe beschädigt. Der Verursacher flüchte, ohne sich um den Schaden i.H.v. 4000,-- Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Osterode unter der Tel. 05522/508-0 entgegen.

