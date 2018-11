POL-NOM: Bad Gandersheim - Trunkenheit im Straßenverkehr

Bad Gandersheim (ots) - Bad Gandersheim - Am Mittwoch Abend gegen 21.40 Uhr verlies ein 46-jähriger Gandersheimer auf der Fahrt von Seesen nach Bad Gandersheim die B 64 an der Abfahrt Dannhausen. Verkehrsbedingt musste er zunächst halten und ließ beim wieder Anfahren auf ansteigender Fahrbahn seinen PKW BMW zurückrollen. Dabei stieß er gegen den hinter ihm haltenden Skoda. Dessen Fahrerein benachrichtigte die Polizei vom Vorfall. Diese konnte zwar keinen Sachschaden an den Fahrzeugen feststellen, dafür aber Alkoholbeinflussung beim BMW-Fahrer. Dieser musste sich in der Folge einer Blutprobe unterziehen. Auch war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurden eingeleitet.

