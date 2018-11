POL-NOM: Einbruch in Wohnhaus

Northeim (ots) - Bad Gandersheim, Odastraße - Zwischen Montag, 19.11.2018, 15.00 Uhr und Mittwoch 21.11.2018, 15.00 Uhr

BAD GANDERSHEIM (fal) - Zwischen Montag- und Mittwochnachmittag sind Unbekannte in der Odastraße in Abwesenheit der Bewohner in ein Haus eingebrochen. Zugang fanden die Einbrecher durch die gewaltsam geöffnete Terrassentür. Es wurden verschiedene Zimmer durchsucht und verschlossene Behältnisse geöffnet. Die Täter richteten insgesamt einen Sachschaden von ca. 1.500 Euro an. Angaben zum Diebesgut liegen bislang noch nicht vor.

Das 2. Fachkommissariat der Polizeiinspektion Northeim/Osterode hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im Tatzeitraum auffällige Personen oder Fahrzeuge in der Odastraße bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05551-70050 zu melden.

