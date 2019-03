Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sachbeschädigung an der IGS Schönenberg-Kübelberg

Schönenberg-Kübelberg (ots)

Ebenfalls im Tatzeitraum von Freitag, 08.03.2019 bis Samstag, 09.03.2019 kam es zur Sachbeschädigung an der Integrierten Gesamtschule Schönenberg-Kübelberg. Bislang unbekannte/r Täter warf die Scheibe zum Büro des MSS-Leiters ein. Es entstand Sachschaden. Auch hier sind die Ermittlungen am Laufen. Die Polizei sucht Zeugen der Tat; sollte jemand sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, bitte an die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg wenden: 06373 - 822-0 oder per E-Mail unter pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Kaiserslautern

Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

Telefon: 06373 822-0

www.pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de" class="uri-ext outbound">www.pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell