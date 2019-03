Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sachbeschädigung am Fahrzeug

Gaugrehweiler (ots)

Am Freitag beschädigt eine bislang unbekannte Person das Fahrzeug der Mitteilerin. Am besagten Tag gegen 07:30 Uhr stellte sie ihr Fahrzeug am Straßenrand vor ihrem Wohnhaus ab. Um 17:30 Uhr musste sie eine Delle an der rechten Fahrzeugtür feststellen. Nach Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ist davon auszugehen, dass die Beschädigung durch einen Schlag hervorgerufen wurde.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen die mit der Tat in Verbindung stehen könnten unter Telefon-Nummer 06361 - 9170.

