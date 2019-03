Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Kleintransporter umgekippt

Sembach/A 63 (ots)

Am 09.03.2019, 12:45 Uhr befuhr ein 21-jähriger mit einem Kleintransporter zunächst die A 63 Richtung Mainz. An der Anschlussstelle Sembach fuhr er von der BAB ab. Am Ende der Ausfahrt kippte der Transporter in der Rechtskurve infolge nicht angepasster Geschwindigkeit und mangelhafter Ladungssicherung (Pkw-Katalysatoren) nach links um. Anschließend rutschte das Fahrzeug über die Fahrbahn und prallte auf der gegenüberliegenden Seite gegen die Böschung. Fahrer und Beifahrer blieben unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 15 000,- EUR.

