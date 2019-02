Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Stoppschild missachtet und anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet

Großfischlingen/ L542 (ots)

Am 09.02.2019 gegen 08:30 Uhr befuhr ein 80-jähriger Fahrzeugführer mit seinem braunen Pkw Mercedes die L542 aus Großfischlingen in Fahrtrichtung Essingen. An der Kreuzung zur L507 wollte er nach rechts in Richtung Edesheim abbiegen. Ein bislang unbekannter Fahrer mit einem dunklen Pkw Mercedes, der aus Richtung Kleinfischlingen an die Kreuzung heranfuhr, missachtete die Vorfahrt des 80-Jährigen, indem er das Stopp-Schild ignorierte und den Kreuzungsbereich in Richtung Edesheim ungebremst mit höherer Geschwindigkeit überquerte. Nur noch durch ein Ausweichmanöver nach rechts konnte der Mann einen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug verhindern. Da der Mann durch die Fahrweise des anderen Verkehrsteilnehmers gefährdet wurde, wurde gegen diesen ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben unter der Rufnummer 06323/955-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piedenkoben@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

