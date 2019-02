Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fußgänger auf Parkplatz absichtlich gestreift - Zeugen gesucht!

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

Ein 35-jähriger Mann aus Edesheim lief am Samstag, 09.02.2019 gegen 12:05 Uhr zu Fuß über den Parkplatz des SBK in Edenkoben, als eine ihm bekannte 36-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw Renault so dicht an ihm vorbeifuhr, dass sie ihn mit ihrem rechten Außenspiegel am rechten Arm streifte. Nur durch einen Sprung konnte sich der Mann in ein Blumenbeet retten, so dass er nicht ernsthaft verletzt wurde. Die Fahrzeugführerin erwartet nun ein Strafverfahren. Zeugen, die den Vorfall auf dem Parkplatz beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben unter der Rufnummer 06323/955-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piedenkoben@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

Nicole Weber, PHK'in

Telefon: 06323-955-0





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell